Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
У повідомленні зазначається, що Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА ) відразу висловила свою підтримку.
“Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу”,- йдеться у повідомленні УАФ
Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом. Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення чемпіонату світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.
“Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА. Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу. Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!” – йдеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.
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