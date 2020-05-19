Україна екстрадувала до Грузії одного із лідерів терористичної організації "Ісламська держава", відомого як "Аль Бара Шишані".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки ІДІЛ”, — йдеться в повідомленні.

Служба державної безпеки Грузії повідомила, що літак авіакомпанії SkyUp доставив “Аль Бара Шишани” в супроводі конвою до аеропорту Тбілісі в неділю, 17 травня.

Справа ватажка ІДІЛ буде слухатися в Тбіліському міському суді.