Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки ІДІЛ”, — йдеться в повідомленні.
Служба державної безпеки Грузії повідомила, що літак авіакомпанії SkyUp доставив “Аль Бара Шишани” в супроводі конвою до аеропорту Тбілісі в неділю, 17 травня.
Справа ватажка ІДІЛ буде слухатися в Тбіліському міському суді.
- У листопаді 2019 внаслідок спільної спецоперації Служби безпеки України (СБУ) з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава“.