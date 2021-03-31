Covid-19 Україна

оновлено 31.03.2021 о 15:02

Всього:

1674168 (+11226)

Хворіють:

327862 (+11226)

Вилікувались:

1313481 (+6405)

Померло:

32825 (+407)

16:00 Кабмін вдосконалив правила паркування в Україні: деталі
15:59 МОК представив емблему Олімпіади-2026 в Італії
15:58 «Звалити на відпочинок на травневі»: як «слуга» Колісник пояснила свою переписку в Раді
15:45 Україна – Казахстан: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:25 Кабмін припинив дію туристичної угоди з Росією
Партнерський матеріал
15:25 Стартував Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року – 2021»
14:42 Степанов розповів, скільки доз вакцини Україна отримає у квітні-травні
14:42 Депутат Харківської міськради від «ОПЗЖ» задекларував живого лева
14:31 «Колапс буде неминучий»: Марина Порошенко закликала терміново нарощувати штат лікарів для COVID-відділень
Ексклюзив
14:26 Депутат Київради від «ЄС» Кононенко заявив, що за ним стежили двоє поліціянтів
14:00 Уряд повинен виділити Києву квоту для прямої закупівлі вакцин, – Марина Порошенко
Партнерський матеріал
13:57 З 1 по 22 березня відбулася всеукраїнська онлайн-гра СпортКрафт Геймз Онлайн
13:40 Статуя Грети Тунберґ у британському університеті викликала обурення студентів
13:37 Xiaomi показала смартбудинок на колесах, – фото
13:34 Хмельницька область може опинитися у «червоній зоні» – Степанов
13:07 В Японії оштрафували чоловіка за образи, які довели до самогубства Хану Кімуру
13:00 «Слуга народу» Тищенко припаркувався с порушенням біля пішохідного переходу в Києві: фотофакт
12:38 Апеляційний суд розглядає скаргу на арешт Антоненка: фото
12:31 Оголошено лонґ-лист міжнародної Букерівської премії-2021
12:24 Собака Байдена знову вкусив людину
12:00 Світоліна вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA в Маямі: відео
11:42 «Укрзалізниця» затримує частину потягів через крадіжку кабелю на Дарниці
11:41 У штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани
10:52 Помпео звинуватив ВООЗ у фальсифікації даних про походження COVID-19
10:48 «Євробачення-2021»: стало відомо, коли та під яким номером виступить Україна
09:59 Вийшов трейлер мультсеріалу «Зоряні війни: Бракована партія»
09:48 «Зоряні війни»: Disney оголосила акторський склад серіалу про Обі-Вана Кенобі
09:33 SpaceX назвала членів екіпажу першої в світі цивільної космічної місії
09:08 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
08:40 В Україні за минулу добу зафіксовано 11 226 нових випадків COVID-19
08:28 31 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Україна – Казахстан: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу

У середу, 31 березня, збірна України у третьому турі відбору на чемпіонат світу - 2022 проведе домашній матч проти Казахстану.

Середа, 31 березня 2021, 15:45

Про це повідомляють #Букви.

Де: Київ, НСК “Олімпійський”.

Коли: стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися трансляцію: Oll.tv, ТРК Україна, “Футбол 1”, MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV і інші.

Турнірне становище в рейтингу ФІФА:

  • Україна – 24;
  • Казахстан – 122.

Орієнтовні склади команд

Україна: Бущан – Караваєв – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зінченко – Малиновський, Яремчук.

Казахстан: Мокін – Бистров, Єрланов, Малий, Аліпій, Валіуллін – Мужиків, Тагіберген, Васильєв – Нургалієв, Федін

Цікаві факти

Збірні України та Казахстану зустрічалися на полі чотири рази. Матчі проходили в рамках відборів на чемпіонат світу. Українська збірна здобула чотири перемоги, забивши дев’ять м’ячів. Казахстану поки не вдавалося відбирати очки проти України. 

  • Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко приємно здивував під час пресконференції, розпочавши спілкування з журналістами українською мовою.
Теги: Збірна України з футболу, футбол

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook