Україна – Казахстан: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу

У середу, 31 березня, збірна України у третьому турі відбору на чемпіонат світу - 2022 проведе домашній матч проти Казахстану.

Про це повідомляють #Букви.

Де: Київ, НСК “Олімпійський”.

Коли: стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися трансляцію: Oll.tv, ТРК Україна, “Футбол 1”, MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV і інші.

Турнірне становище в рейтингу ФІФА:

Україна – 24;

Казахстан – 122.

Орієнтовні склади команд

Україна: Бущан – Караваєв – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зінченко – Малиновський, Яремчук.

Казахстан: Мокін – Бистров, Єрланов, Малий, Аліпій, Валіуллін – Мужиків, Тагіберген, Васильєв – Нургалієв, Федін

Цікаві факти

Збірні України та Казахстану зустрічалися на полі чотири рази. Матчі проходили в рамках відборів на чемпіонат світу. Українська збірна здобула чотири перемоги, забивши дев’ять м’ячів. Казахстану поки не вдавалося відбирати очки проти України.