Україна – Казахстан: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу

Про це повідомляють #Букви.
Де: Київ, НСК “Олімпійський”.
Коли: стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Де дивитися трансляцію: Oll.tv, ТРК Україна, “Футбол 1”, MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV і інші.
Турнірне становище в рейтингу ФІФА:
- Україна – 24;
- Казахстан – 122.
Орієнтовні склади команд
Україна: Бущан – Караваєв – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зінченко – Малиновський, Яремчук.
Казахстан: Мокін – Бистров, Єрланов, Малий, Аліпій, Валіуллін – Мужиків, Тагіберген, Васильєв – Нургалієв, Федін
Цікаві факти
Збірні України та Казахстану зустрічалися на полі чотири рази. Матчі проходили в рамках відборів на чемпіонат світу. Українська збірна здобула чотири перемоги, забивши дев’ять м’ячів. Казахстану поки не вдавалося відбирати очки проти України.
- Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко приємно здивував під час пресконференції, розпочавши спілкування з журналістами українською мовою.