Україна звернулась з пропозицією до Лівану викупити викрадене Росією українське зерно та борошно, яке РФ вивезла кораблем з Криму. Російське судно з викраденим нещодавно було затримане у Лівані.

Про це повідомили у посольстві України в Лівані.

Як зауважили в українському посольстві, вони готові викупити викрадене в Україні зерно та борошно з затриманого російського судна, щоб вони не простоювали у ліванському порту та не зіпсувались.

Україна готова викупити борошно за ціною у 350 доларів за тонну, а ячмінь – 180 доларів за тонну.

Зазначається, що такі ціни є удвічі нижчими за ринкові.

ДОВІДКА: наприкінці липня у Лівані наклали арешт на судно через розслідування щодо походження вантажу. Припускають, що ячмінь та пшеничне борошно могло бути викрадене росіянами в Україні.

За даними Arab News, на судні знаходиться борошно вагою 10 тисяч тонн. Оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно тримало шлях нібито до Сирії. У Лівані воно зупинилося, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна.