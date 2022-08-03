Про це повідомили у посольстві України в Лівані.
Як зауважили в українському посольстві, вони готові викупити викрадене в Україні зерно та борошно з затриманого російського судна, щоб вони не простоювали у ліванському порту та не зіпсувались.
Україна готова викупити борошно за ціною у 350 доларів за тонну, а ячмінь – 180 доларів за тонну.
Зазначається, що такі ціни є удвічі нижчими за ринкові.
ДОВІДКА: наприкінці липня у Лівані наклали арешт на судно через розслідування щодо походження вантажу. Припускають, що ячмінь та пшеничне борошно могло бути викрадене росіянами в Україні.
За даними Arab News, на судні знаходиться борошно вагою 10 тисяч тонн. Оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно тримало шлях нібито до Сирії. У Лівані воно зупинилося, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна.
- Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- Та попри це, перша партія українського зерна, яке відправили після підписання угоди, може прибути в Стамбул 3 серпня