Президент України Володимир Зеленський цієї п'ятниці, 30 червня, заявив, що Україна хоче "показати результати" на полі бою до наступного саміту НАТО в Литві 11 липня.

Джерело: RTVE

“Перед самітом ми маємо показати результат, але кожен кілометр коштує життя”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що плани армії розпочати контрнаступ проти Росії за останні місяці сповільнилися.

“Проливні дощі тривають довго і це дуже гальмує деякі процеси”.

З цієї причини Зеленський звернувся до європейських партнерів із проханням продовжувати підтримку України зброєю.

“Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. У нас були певні речі, але артилерія прибула із запізненням”, — заяви він “з усією повагою до союзників”.

“Ми зупинилися, тому що не могли просуватися. Просуватися означало втрачати людей, а у нас не було артилерії. Ми дуже обережні в цьому аспекті. Швидкі речі не завжди безпечні”, – додав Зеленський. “Якщо мені скажуть, що мине два місяці і помруть тисячі людей, чи мине три місяці і помре менше людей. Звичайно, я вибираю друге”.

Зеленський також висловився щодо ситуації з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Путіну загрожують більше, ніж мені”, тому що “в Росії хочуть убити тільки мене, а його, весь світ”.

Щодо нещодавнього заколоту у Росії Зеленський запевнив, що такі події є ознакою “слабкості” влади Путіна.

“Повстання та просування вагнерівців означають, що країна слабка і вони не контролюють складні ситуації. Вони не знають, що відбувається. Вони не контролюють все”.

Під час спілкування з іспанською пресою Зеленський також нагадав про вступ країни до НАТО.

“НАТО без України – не НАТО”, – заявив він, додавши, що “на європейському континенті немає армій з досвідом України, але не дай Бог, щоб була війна в будь-якій іншій європейській країні”.

Зеленський зазначив, що Україна має “потужну армію з великим досвідом”.