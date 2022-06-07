Українська державна атомна компанія "Енергоатом" критикує пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відправити делегацію на окуповану Росією Запорізьку АЕС. "Енергоатом" висловив побоювання, що візити МАГАТЕ узаконюють окупацію атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі.

Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація працює над відправленням міжнародної місії експертів на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Згодом у “Енергоатомі” заявили, що “втрата зв’язку” між ЗАЕС та МАГАТЕ сталася через дії російських окупантів, які відключили українського оператора Vodafone в Енергодарі, з яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних. Наразі всі підконтрольні Агентству пункти збору даних та сервери закриті. Інформація зберігається на сервері й буде передана, коли увімкнуть Vodafone.

“Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала, щоб Агентство “втратило контроль”, не маючи доступу до зазначеної інформації, а, отже, гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею.

Також в “Енергоатомі” нагадали, що попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі. На зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником “Росатома”.