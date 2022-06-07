Про це повідомляє The Guardian.
У понеділок глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація працює над відправленням міжнародної місії експертів на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Згодом у “Енергоатомі” заявили, що “втрата зв’язку” між ЗАЕС та МАГАТЕ сталася через дії російських окупантів, які відключили українського оператора Vodafone в Енергодарі, з яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних. Наразі всі підконтрольні Агентству пункти збору даних та сервери закриті. Інформація зберігається на сервері й буде передана, коли увімкнуть Vodafone.
“Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала, щоб Агентство “втратило контроль”, не маючи доступу до зазначеної інформації, а, отже, гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею.
Також в “Енергоатомі” нагадали, що попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі. На зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником “Росатома”.
“Вони разом “звітували” світові, як усе на Запорізькій станції добре”, — наголосили у державній атомній компанії.
- Нагадаємо, що загарбники захопили ЗАЕС та ввели на ній суворий пропускний режим. Вони вилучають у працівників особисті речі, зокрема, телефони.
- Раніше “Енергоатом” спростував чутки про можливе відключення ЗАЕС та закликав ЗМІ не поширювати подібні заяви.
- Також голова НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС, у тимчасово окупованому Енергодарі, російські окупанти тримають вибухівку.