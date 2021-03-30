Про це повідомляє Reuters.
Ідея такого договору, який забезпечить загальний і рівноправний доступ до вакцин, ліків і засобів діагностики, була висунута очільником лідерів Європейського союзу Шарлем Мішелем на саміті G20 в листопаді минулого року.
У вівторок його офіційно підтримали лідери Фіджі, Португалії, Румунії, Великобританії, Руанди, Кенії, Франції, Німеччини, Греції, Кореї, Чилі, Коста-Ріки, Албанії, Південної Африки, Тринідаду і Тобаго, Нідерландів, Тунісу, Сенегалу, Іспанії, Норвегії, Сербії, Індонезії, України та ВООЗ.
“Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в області охорони здоров’я. Жоден уряд або багатостороннє агентство не може впоратися з цією загрозою поодинці”, – написали лідери в спільній статті.
“Ми вважаємо, що країни повинні працювати разом над новим міжнародним договором про готовність до пандемії і реагування на неї”, – заявили вони.
За їх словами, основна мета такого договору буде полягати в підвищенні стійкості світу до майбутніх пандемій за рахунок поліпшення систем оповіщення, обміну даними, досліджень, виробництва і поширення вакцин, ліків, засобів діагностики та засобів індивідуального захисту.
У договорі також буде вказано, що здоров’я людей, тварин і планети взаємопов’язане і має вести до спільної відповідальності, прозорості та співпраці в усьому світі.
“Ми переконані, що ми, як лідери країн і міжнародних організацій, несемо відповідальність за те, щоб світ засвоїв уроки пандемії COVID-19”, – наголосили лідери.
- Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.