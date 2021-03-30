Україна, лідери 22 країн і Всесвітня організація охорони здоров'я підтримали ідею створення міжнародного договору, який допоміг би світові впоратися з майбутніми надзвичайними ситуаціями в області охорони здоров'я, такими як пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Ідея такого договору, який забезпечить загальний і рівноправний доступ до вакцин, ліків і засобів діагностики, була висунута очільником лідерів Європейського союзу Шарлем Мішелем на саміті G20 в листопаді минулого року.

У вівторок його офіційно підтримали лідери Фіджі, Португалії, Румунії, Великобританії, Руанди, Кенії, Франції, Німеччини, Греції, Кореї, Чилі, Коста-Ріки, Албанії, Південної Африки, Тринідаду і Тобаго, Нідерландів, Тунісу, Сенегалу, Іспанії, Норвегії, Сербії, Індонезії, України та ВООЗ.

“Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в області охорони здоров’я. Жоден уряд або багатостороннє агентство не може впоратися з цією загрозою поодинці”, – написали лідери в спільній статті.

“Ми вважаємо, що країни повинні працювати разом над новим міжнародним договором про готовність до пандемії і реагування на неї”, – заявили вони.

За їх словами, основна мета такого договору буде полягати в підвищенні стійкості світу до майбутніх пандемій за рахунок поліпшення систем оповіщення, обміну даними, досліджень, виробництва і поширення вакцин, ліків, засобів діагностики та засобів індивідуального захисту.

У договорі також буде вказано, що здоров’я людей, тварин і планети взаємопов’язане і має вести до спільної відповідальності, прозорості та співпраці в усьому світі.

“Ми переконані, що ми, як лідери країн і міжнародних організацій, несемо відповідальність за те, щоб світ засвоїв уроки пандемії COVID-19”, – наголосили лідери.