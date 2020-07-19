Про це свідчать дані сервісу Numbeo.

Показник України в рейтингу – 48,84. У трійку також входять Швеція (47,43) і Франція (47,37). Після йдуть Молдова, Ірландія, Бельгія, Велика Британія і Італія.

Серед країн світу Україна знаходиться на 47-му місці. Перед нами в списку Іран, Марокко, Ефіопія і Чилі. Лідирує в рейтингу – Венесуела (84,36), далі йдуть Папуа – Нова Гвінея (80,04), Південна Африка (77,29) і Афганістан (76,97).