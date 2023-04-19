Під час розслідувань Офіс генерального прокурора України отримав докази, що вказують на фінансову причетність спецслужб Росії до створення катівень на тимчасово окупованих територіях України. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що "політика катувань є частиною злочинного плану Кремля".

Про це він зазначив під час слухань у Конгресі США.

Костін наголосив, що під час розслідування виявили відповідну фінансову документацію, що є доказом прямого зв’язку між катівнями та російськими спецслужбами.

Це є чітким свідченням того, що політика катувань – частина злочинного плану Москви з підкорення українців”, – пояснив він.

Українські слідчі лише в Херсоні та області виявили близько 20 подібних локацій і ще більше незаконних місць несвободи. Понад 1 000 постраждалих від катувань надали свідчення.

Вони повідомили, що російські силовики піддавали їх різним формам жорстокого поводження, включно з побиттям палицями та гумовими кийками, використанням електричного струму, катуванням водою, роздяганням догола, погрозами смерті або каліцтва тощо. Крім того, їх змушували вигукувати проросійські гасла та слухати російський гімн. Вночі вони чули крики інших людей, яких били.

Нині лише в Херсоні та області розпочато понад 13 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних російськими військовими. Зафіксовано загибель 908 цивільних осіб.

Зауважимо, заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що Міністерство юстиції непохитно прагне переслідувати російські воєнні злочини.

Раніше генеральний прокурор Меррік Гарленд провів зустріч з генеральним прокурором України Андрієм Костіним та оголосив, що Міністерство юстиції США направить прокурора до Гааги для допомоги в розслідуванні злочинів російської агресії проти України.

Він повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.