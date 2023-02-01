Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

За словами міністра, станом на 1 лютого 2023 рік Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для завершення опалювального сезону. Він зазначив, що на сьогодні в українських газових сховищах зберігається понад 11 млрд куб. м газу, на складах – близько 1,2 млн тонн вугілля.

Герман Галущенко наголосив, що, це достатні обсяги для того, аби пройти й завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон.

Крім того, він підкреслив, що попри всі виклики, українські енергетики тримають свій енергетичний фронт.

“Ми зробимо все від нас залежне, аби у ці надскладні часи у домівках українців було тепло”, – підсумував міністр.

Зауважимо, що станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро. Зокрема донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.

З цих коштів вже розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.