Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
За словами міністра, станом на 1 лютого 2023 рік Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для завершення опалювального сезону. Він зазначив, що на сьогодні в українських газових сховищах зберігається понад 11 млрд куб. м газу, на складах – близько 1,2 млн тонн вугілля.
Герман Галущенко наголосив, що, це достатні обсяги для того, аби пройти й завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон.
Крім того, він підкреслив, що попри всі виклики, українські енергетики тримають свій енергетичний фронт.
“Ми зробимо все від нас залежне, аби у ці надскладні часи у домівках українців було тепло”, – підсумував міністр.
Зауважимо, що станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро. Зокрема донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.
З цих коштів вже розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.
- Під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр навколишнього середовища, енергетики та клімату Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон обговорили допомогу енергетичному сектору України в умовах масованих російських атак та двосторонню співпрацю в енергетиці.
- У січні 2023 року енергетична компанія ДТЕК почала імпортувати електроенергію з країн Європи для того, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі України.
- З грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.