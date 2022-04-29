Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

“Так, ми маємо дефіцит й достатньо гострий, особливо бензину. По дизпаливу та газу ситуація краща. Потрібен час аби ринок зміг налагодити нові постачання після втрати наших основних джерел – це Білорусь, Росія. Там непростий процес – з нуля вибудовується система постачань. Коли у нас було налагоджене постачання зі Сходу на Захід, а зараз нам треба розгорнути його з Заходу на Схід, це неможливо швидко зробити. Думаю, що травень буде ще напруженим, сподіваюся, у червні буде вже легше”, – пояснив ві

Тепер Україна отримує паливо з Європи, але не в достатній кількості. Проблема у тому, що пальне можна купити, але важко доставити. Наразі його не можуть привезти в Україну. Куюн відзначив, що бракує залізничних вагонів, також є проблема з автомобільним транспортом, бо його треба адаптувати під європейські вимоги. В Україну вже постачається паливо з Німеччини, невдовзі постачання також буде з Нідерландів.

“Буде пальне й це буде вирішено, але потрібен час. Киянам треба зрозуміти, що зараз всім важко. Проблема того, що ти не можеш поїхати – це взагалі не проблема, якщо врахувати з якими проблемами зараз стикаються наші хлопці на Сході й на Півдні. Тому з цим дискомфортом можна жити. Тим більше що, вся ця система ненадовго”, – наголосив він.

Також він закликав киян перебудувати свій світогляд – більше ходити, використовувати електротранспорт та громадський.