Наприкінці лютого Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на захід не запрошують Росію, оскільки країна не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини.

Про це повідомив міністр в інтерв’ю Associated Press.

За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив на тому, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.

Міністр наголосив, що Україна націлена на проведення саміту наприкінці зими. У Києві сподіваються, що у заході братиме участь генсек ООН Антоніу Гутерреш.