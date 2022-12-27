Про це повідомив міністр в інтерв’ю Associated Press.

За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив на тому, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.

Міністр наголосив, що Україна націлена на проведення саміту наприкінці зими. У Києві сподіваються, що у заході братиме участь генсек ООН Антоніу Гутерреш.

“Він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговірник, а головне — як людина принципова і чесна. Тому ми будемо вітати його активну участь”, — зазначив Кулеба.

Глава міністерства додав, що Україна запропонувала мирну формулу, зокрема, щоб “не дозволити Росії маніпулювати питанням миру”. На сьогодні РФ не шукає миру. Дмитро Кулеба наголосив, що “росіяни регулярно говорять, що вони готові до переговорів, але це – неправда”, оскільки на полі бою вони демонструють протилежне.

Щодо того, чи запрошена Москва Кулеба сказав, що Кремль має спочатку відповісти перед міжнародним трибуналом за скоєння воєнних злочинів. Тільки після цього.

“Тільки у такий спосіб їх можна запросити до цього кроку”, — додав він.