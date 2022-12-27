Про це повідомив міністр в інтерв’ю Associated Press.
За словами Дмитра Кулеби, майданчик ООН буде найкращим місцем для проведення саміту. Він зазначив на тому, що йдеться не про те, аби зробити послугу якійсь окремій країні, а навпаки зібрати усіх разом.
“Він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговірник, а головне — як людина принципова і чесна. Тому ми будемо вітати його активну участь”, — зазначив Кулеба.
Глава міністерства додав, що Україна запропонувала мирну формулу, зокрема, щоб “не дозволити Росії маніпулювати питанням миру”. На сьогодні РФ не шукає миру. Дмитро Кулеба наголосив, що “росіяни регулярно говорять, що вони готові до переговорів, але це – неправда”, оскільки на полі бою вони демонструють протилежне.
“Тільки у такий спосіб їх можна запросити до цього кроку”, — додав він.
- Конституційний суд України визнав відповідним українському законодавству закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).