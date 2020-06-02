Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом, повідомляє кореспондент #Букв.

“З нашими партнерами ми говоритимемо про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом у подальшому. Зараз лише ще раз наголошу, що питання Криму завжди буде серед пріоритетних для мене як для міністра закордонних справ, і доти, доки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України”, – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що вкотре звернувся до Мааса з проханням забезпечити доступ Міжнародного Червоного Хреста до українців, яких Росія незаконно утримує в окупованому Криму.

“Я ще раз звернувся до Гайко за допомогою, – щоб забезпечити доступ Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму. Так само ми зацікавлені в тому, щоб представники Червоного Хреста відвідали і українців, яких незаконно утримують на території Росії”, – додав міністр.