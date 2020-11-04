Про це сьогодні під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ще 1 млрд було виділено з фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів. Мова йде про закупівлю 2 мільйонів швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за буквально лічені хвилини. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи”, – сказав він.
Зазначимо, що Шмигаль заявив, що локдаун цілої країни Уряд не планує, але до жорсткіших обмежень може вдатися, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися.
- Станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні підтвердили 9524 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.