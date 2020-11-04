Про це сьогодні під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ще 1 млрд було виділено з фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів. Мова йде про закупівлю 2 мільйонів швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за буквально лічені хвилини. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи”, – сказав він.

Зазначимо, що Шмигаль заявив, що локдаун цілої країни Уряд не планує, але до жорсткіших обмежень може вдатися, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися.