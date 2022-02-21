П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада має проголосувати за зміни до бюджету і виділити 50 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України та територіальної оборони. Зокрема для врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу треба сприяти запровадженню миротворчої місії Організація Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляється в заявах на сайті “Європейської Солідарності” (“ЄС”).

Голова “ЄС” наголосив, що чинна влада визнала рівень можливої загрози, але у порядку денному Верховної Ради поки не стоїть законопроєкт №6542 щодо зміцнення армії. Наразі Рада планує розглядати законопроєкт стосовно зниження податків на гральний бізнес, пенсії співробітникам ДБР, рієлторську діяльність, електронний паспорт тощо.

“Єдине, чого тут немає – законопроєкту №6542, який п’ять тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості”, – зазначив п’ятий президент.

Порошенко наполягає на тому, аби законопроєкт винесли на порядок денний у вівторок. Наразі українська армія укомплектована на 60%, але законопроєкт передбачає збільшення цього показника та забезпечення резервів. Надалі місцеві ради проголосують за виділення коштів. Лідер “ЄС” обурився, що протягом п’яти тижнів під час активізації російської агресії не виносити питання про зміцнення армії на розгляд “абсолютно неприйнятно”.

Порошенко також згадав подію під час програми “Свобода слова Савіка Шустера” 18 лютого. Тоді журналіст Юрій Бутусов побився з народним депутатом “Опозиційної платформи – За життя” Нестором Шуфричем. Журналіст попросив, аби нардепу “ОПЗЖ” та власнику телеканалу “НАШ” Євгену Мураєву не давали слово під час обговорення ситуації на Донбасі, оскільки вони, за словами Бутусова, розповсюджують російські наративи.

“Надзвичайна подія в п’ятницю в студії Шустера – це ще одне нагадування про те, що необхідно прийняти закони про боротьбу з колабораціонізмом і протидії російській пропаганді всередині України”, – зазначає Порошенко.

Тому п’ятий президент наголосив на необхідності поставити законопроєкт №5135 стосовно колабораціонізму на порядок денний.

Проте збільшення оборонної складової всередині держави та вищезазначений законопроєкт не останні заходи для врегулювання ситуації, додав Петро Порошенко. За його словами, Україна має заявляти на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Він вважає, що порушити питання необхідно на безпековому саміті держав-членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Росії та союзників.

За словами Порошенко, погодження саміту залишає надію на дипломатичне врегулювання напруженої ситуації, “чого прагнуть всі українці і весь світ”. Зокрема лідер “ЄС” зазначив, що передасть президенту Володимиру Зеленському пропозиції стосовно заходу.

“Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію”, – вважає лідер партії.

Очільник “ЄС” наголосив, що те саме стосується повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей. Вона передбачає принцип “по-перше, безпека”, у той час, коли викривлення російським наративом з так званою “формулою Штайнмаєра” сприяє втраті частини суверенітету України.

“Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити”, – вважає Петро Порошенко.

Зокрема в Україні є чітко встановлений пріоритет, який передбачає систему безпеки в Європі. Згідно із ним досягнути безпеки можна лише включенням до блоку НАТО України. Порошенко резюмував тим, що подібний крок від партнерів за ефектом “краще за будь-яку ядерну зброю”.