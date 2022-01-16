Про це Андерс Фог Расмуссен повідомив у Twitter.

Колишній генсек Альянсу додав, що передусім Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Оскільки ситуація навколо обвинувачень колишнього президента Петра Порошенка може суперечити верховенству права. 

“Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів як Порошенко”, — додав він. 

Також Бернар-Анрі Леві заявив, що не розуміє переслідування Петра Порошенка. За його словами, за часів президентства голови фракції “Європейська Солідарність” була створена нова армія України та чинився опір агресивним діям президента Росії Володимира Путіна. Журналіст додав, що п’ятий голова держави отримав статус справжнього державного діяча й налагодив діалог з лідерами Європи. 

“Україні потрібна національна єдність, а не полювання на відьом”, — закликав французький філософ.