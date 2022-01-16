Колишній генеральний секретар НАТО і експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що вільний світ має об’єднатися, щоб захистити Україну. Він разом з французьким філософом і політичним журналістом Бернар-Анрі Леві закликав українську владу не використовувати закон для політичних переслідувань.

Про це Андерс Фог Расмуссен повідомив у Twitter.

Колишній генсек Альянсу додав, що передусім Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Оскільки ситуація навколо обвинувачень колишнього президента Петра Порошенка може суперечити верховенству права.

“Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів як Порошенко”, — додав він.

The free world must unite to defend Ukraine. But Ukraine also needs internal unity and strength. Kyiv should uphold the rule of law, but resist the temptation to weaponize it against political opponents like @poroshenko. — Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) January 16, 2022

Також Бернар-Анрі Леві заявив, що не розуміє переслідування Петра Порошенка. За його словами, за часів президентства голови фракції “Європейська Солідарність” була створена нова армія України та чинився опір агресивним діям президента Росії Володимира Путіна. Журналіст додав, що п’ятий голова держави отримав статус справжнього державного діяча й налагодив діалог з лідерами Європи.

“Україні потрібна національна єдність, а не полювання на відьом”, — закликав французький філософ.