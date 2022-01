Про це Андерс Фог Расмуссен повідомив у Twitter.

Колишній генсек Альянсу додав, що передусім Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Оскільки ситуація навколо обвинувачень колишнього президента Петра Порошенка може суперечити верховенству права.

The free world must unite to defend Ukraine. But Ukraine also needs internal unity and strength.

Kyiv should uphold the rule of law, but resist the temptation to weaponize it against political opponents like @poroshenko.

— Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) January 16, 2022