Про це Андерс Фог Расмуссен повідомив у Twitter.
Колишній генсек Альянсу додав, що передусім Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Оскільки ситуація навколо обвинувачень колишнього президента Петра Порошенка може суперечити верховенству права.
“Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів як Порошенко”, — додав він.
The free world must unite to defend Ukraine. But Ukraine also needs internal unity and strength.
Kyiv should uphold the rule of law, but resist the temptation to weaponize it against political opponents like @poroshenko.
— Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) January 16, 2022
Також Бернар-Анрі Леві заявив, що не розуміє переслідування Петра Порошенка. За його словами, за часів президентства голови фракції “Європейська Солідарність” була створена нова армія України та чинився опір агресивним діям президента Росії Володимира Путіна. Журналіст додав, що п’ятий голова держави отримав статус справжнього державного діяча й налагодив діалог з лідерами Європи.
“Україні потрібна національна єдність, а не полювання на відьом”, — закликав французький філософ.
I understand little of the kafkaian charges against #Poroshenko. What I am witness to is: his building of the new Ukraine’s army; his stature, when dealing with Europe leaders, of a true statesman; his strong resistance against #Putin. Ukraine needs national unity, not witch-hunt pic.twitter.com/R51ohi89dd
— Bernard-Henri Lévy (@BHL) January 16, 2022
- Нагадаємо, 17 січня на батьківщину повертається п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко. Про готовність зустріти Порошенка та необхідність його підтримки заявили десятки політиків, громадських діячів та ветеранів ООС, організувавши флешмоб.
- Також Міжнародний демократичний союз (МДС) стурбований внутрішньою ситуацією в Україні через обвинувачення колишнього президента Петра Порошенка. Рух називає рішення влади вибірковим та політично вмотивованим переслідуванням ключового політичного опонента.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату “Європейської Солідарності”, п’ятому президентові України Петру Порошенку.
- Крім цього українські вчені і науковці написали заяву-звернення до чинного президента України Володимира Зеленського стосовно провадження проти п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.