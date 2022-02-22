П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Верховній Раді заявив, що Україна має негайно запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Порошенко згадав заходи до яких вдався під час агресії проти України в Керченській протоці, зауваживши, що наразі чинний уряд має зробити те саме на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, що 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати й прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні”, – наголосив лідер партії “Європейська Солідарність”.

Зокрема Порошенко звернувся з вимогою до влади вийти та говорити про поточну ситуацію, адже, за його словами, наразі вона “мовчить”.

Ми, на жаль, чули та чуємо зараз мовчання влади. І моя перша вимога – президенту, прем’єру, міністру оборони, Головнокомандувачу, міністру внутрішніх справ виходити й говорити про поточну ситуацію і про те, що має робити кожен українець. Це правильна комунікація і це правильна протидія російським інформаційним фейкам”, – наголошує Порошенко.

За його словами Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі та звільнення двох третин окупованого Донбасу.

І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, як об’єднався український народ”, – констатував Порошенко.

Він також подякував громадянам України, які стоять в черзі за зброєю замість того, аби піддаватися паніці.

Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю”, – акцентував Порошенко.