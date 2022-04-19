Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має виграти у війні проти РФ. І закликав країни G7 надати кошти для закупівлі необхідної зброї.

Про це повідомляє німецька радіостанція Deutschlandfunk.

За словами канцлера, Україна має отримати кошти, щоб мати змогу купувати зброю у німецьких збройних компаній, серед якої — протитанкова зброя та зенітні установки.

Шольц зазначив, що Німеччина досягла меж, коли йшлося про постачання з запасів Бундесверу. Водночас Україна попросила у країн G7 50 мільярдів євро фінансової допомоги.

Канцер Німеччини підтвердив, що на спільній конференції з країнами G7 та НАТО були взяті зобов’язання, які охоплювали значну частину цього питання.

Він також зауважив, що на конференції досягнуто домовленості щодо подальшої фінансової та військової допомоги України країнами G7 та НАТО.

Раніше Олафа Шольца розкритикували за брак лідерських позицій у політиці щодо України на тлі війни з РФ. Голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрейтер виступив із вимогою надати Києву більше важкого озброєння.