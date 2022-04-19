Про це повідомляє німецька радіостанція Deutschlandfunk.
За словами канцлера, Україна має отримати кошти, щоб мати змогу купувати зброю у німецьких збройних компаній, серед якої — протитанкова зброя та зенітні установки.
Шольц зазначив, що Німеччина досягла меж, коли йшлося про постачання з запасів Бундесверу. Водночас Україна попросила у країн G7 50 мільярдів євро фінансової допомоги.
Канцер Німеччини підтвердив, що на спільній конференції з країнами G7 та НАТО були взяті зобов’язання, які охоплювали значну частину цього питання.
Він також зауважив, що на конференції досягнуто домовленості щодо подальшої фінансової та військової допомоги України країнами G7 та НАТО.
Раніше Олафа Шольца розкритикували за брак лідерських позицій у політиці щодо України на тлі війни з РФ. Голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрейтер виступив із вимогою надати Києву більше важкого озброєння.
- Нагадаємо, представник німецького уряду заявив, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр займає “чітку та недвозначну позицію” на підтримку України. Тому у Берліні не розуміють, чому Київ проти візиту Штайнмаєра до столиці України.
- Після цього у Німеччині погодили постачання зброї Україні для протистояння у війни з РФ, попри філософію безпеки Берліну. Зокрема танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder, а також танкові буртоукладальники Biber. Хоча до цього німецький канцлер Олаф Шольц відмовлявся збільшувати військову допомогу Україні.
- Попередньо президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.