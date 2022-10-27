Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

Міністри оборони обговорили питання зміцнення обороноздатності України.

“Провів продуктивну розмову з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим”, — заявив глава міністерства.

За словами Олексія Резнікова, новий пакет військової допомоги має надійти незабаром.

Зазначимо, що попереднього разу міністерство оборони Іспанії надало партію допомоги у жовтні. Вона охоплювала вісім броньованих автомобілів, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медичних товарів. Також Олексій Резніков у Twitter подякував Іспанії за рішення передати чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.