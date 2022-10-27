Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.
Міністри оборони обговорили питання зміцнення обороноздатності України.
“Провів продуктивну розмову з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим”, — заявив глава міністерства.
За словами Олексія Резнікова, новий пакет військової допомоги має надійти незабаром.
Зазначимо, що попереднього разу міністерство оборони Іспанії надало партію допомоги у жовтні. Вона охоплювала вісім броньованих автомобілів, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медичних товарів. Також Олексій Резніков у Twitter подякував Іспанії за рішення передати чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.
“Я вдячний іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення відправити в Україну 4 ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на запит на Ramstein 6. На підході – ще кілька Hawk”, — писав очільник Міноборони.
- Литва передала Україні партію військової допомоги. Вона охоплює позашляховики та іншу техніку, яка необхідна Збройним силам України.
- Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин типу Bushmaster. Уряд цієї держави ухвалив таке рішення після запиту з боку влади України.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив, що твердження про нібито вичерпання боєприпасів для України неправдиві.