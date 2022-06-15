Президент України Володимир Зеленський звернувся до чеського народу та політиків із закликом переконувати всіх, хто ще не наважився обрати бік у Російсько-українській війні, зробити це.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у Telegram.

Зеленський звернувся до влади Чехії та її громадян, наголосивши, що ця держава добре знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок та поступки тиранії. Маючи на увазі РФ, президент України зауважив, що той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться.

Український лідер закликав чеський народ та політиків і далі переконувати в тому, що РФ не відступиться, усіх, хто ще не визначився, який бік обрати в Російсько-українській війні.

Зеленський наголосив, що протистояння українського народу триває вже 112-й день, а Україна має отримати все для перемоги.

“Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом із нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати сторону в протистоянні, яке триває вже 112-й день”, — повідомив Зеленський.