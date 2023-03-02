Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що представники європейського бізнесу зацікавлені в участі у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору, а уряди європейських держав – у вивченні досвіду України, як втримати енергетичну систему в умовах регулярних масованих атак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.

Очільник Міненерго зазначив, що під час візиту до Загреба, де відбувається форум “Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату” (P-TECC), провів низку зустрічей з міністрами енергетики європейських країн, єврокомісаром з питань енергетики, а також міністром енергетики США.

“Вони всі зацікавлені бути в Україні на нашому енергетичному ринку. Україна дійсно має величезні перспективи стати великим енергетичним хабом для усієї Європи”, – наголосив Герман Галущенко.

А також додав, що на зустрічах обговорювалися потреби українського енергосектору та напрямки, за якими буде відбудовуватися енергосистема.

За його словами, під час зустрічей зверталася особлива увага на необхідність консолідації міжнародних зусиль для витіснення Росії зі світових ринків ядерних технологій.

Зокрема, у розмові з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм мовилося про потребу якнайшвидше забезпечити виробництво ядерного палива американською компанією Westinghouse в достатній кількості, щоб замінити паливо російського виробництва. Українські фахівці також беруть участь у проєкті, який дозволить досягнути поставлених цілей.

“Маємо багато результатів: це і донорські внески до Фонду енергетичної підтримки України, і бізнес, який зацікавлений брати участь у конкретних проєктах. Україна насправді в тренді. Є абсолютний консенсус, що треба позбутися Росії на ринку атомної енергетики. Є єдність стосовно того, що цей час ми максимально наближаємо і робимо все, щоб відповідно збільшити ресурси виробництва”, – резюмував Герман Галущенко.