Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо потужностей для масового виробництва вакцини проти коронавірусу.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі сторони скоординували спільні дії у подоланні наслідків світової пандемії COVID-19. Також Зеленський і Джонсон обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи уникнення глобальної економічної кризи.

“Борис Джонсон підкреслив, що Великобританія стоїть на позиції, що кожна країна повинна отримати вакцину, коли вона буде створена. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва та очікує виготовлення вакцини”, – повідомили в ОП.

Фото: Офіс президента

Відзначається, що співрозмовники обговорили постачання сільськогосподарської продукції з України до Великої Британії, розвиток торговельних відносин і підвищення товарообігу.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну.