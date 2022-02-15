П'ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що відсьогодні Україна має повне право відмовитися від Мінських угод.

Про це заявив політик у Facebook.

Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних “ДНР” та “ЛНР” Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію”, — зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні законодавчий орган Росії Державна Дума підтримала постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо потреби у визнанні незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.

Однак він наголосив, що цим правом український уряд має скористатися негайно тому, що слід знайти альтернативу в межах політико-дипломатичного врегулювання.

Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна — ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність”, — акцентував політик.

Також п’ятий президент зауважив, що Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Адже, вони зупинили наступ військ РФ в умовах, коли від Волновахи до Києва не було боєздатної військової частини.

На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН”, — йдеться в повідомлені Порошенка.

Водночас він стверджує, що “Мінські домовленості це не Святе письмо”, в якому люди нічого не мають права міняти. За словами лідера “Європейської Солідарності”, якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх мають ухвалювати ті, хто взяв на себе відповідальність за країну.

#Букви розповіли про реакцію українських та закордонних політиків, які негайно зреагували на такий крок депутатів країни-агресора.