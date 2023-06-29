російсько-українська війна
19:59 Пропагандисти поширили фото Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур, під виглядом «іноземного найманця» з Міжнародного легіону ЗСУ
19:51 На Херсонщині окупанти помістили під варту близько сотні осіб з метою отримання викупу – Міноборони
19:24 Штучний підсолоджувач, який використовується в дієтичних напоях Coca-Cola – можливий канцероген
19:19 Україна має право «пропустити» ключові вимоги на шляху членства в НАТО – Воллес
19:01 Сенатори США закликали передати Україні систему «Залізний купол»
18:59 У Німеччині цьогоріч зросла кількість українських школярів
18:45 Майже 80% українців мають близьких родичів або друзів, які загинули чи поранені на війні – опитування КМІС
18:31 «Ослаблений Путін – це велика загроза»: Боррель про наслідки заколоту Пригожина
18:21 Майже 4 тисячі постраждалих внаслідок війни українців евакуйовано на лікування за кордон – МОЗ
17:51 Педофіли стали використовувати ШІ для створення і продажу реалістичного дитячого порно — розслідування BBC
17:49 Київ знаходиться поза межею впливу у разі теракту РФ на ЗАЕС – очільник МОЗ
17:31 Planet Labs оприлюднив супутникові знімки ймовірного табору найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі
17:29 В Україні створили портал «Мистецтво перемоги», де можна переглянути добірку мілітарі-стінописів та постерів
17:03 Чехія заборонила в’їзд на свою територію спортсменам, що представляють РФ
17:01 На тлі заколоту Пригожина Фінляндія посилила контроль на кордоні з Росією
16:48 Нове дослідження свідчить, що проживання поблизу зелених насаджень може продовжити життя на 2,5 року
16:35 Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в програмі ЄС для співробітництва в галузі оподаткування
16:33 У випадку аварії на ЗАЕС можуть евакуювати близько 140 тисяч осіб
16:29 На Червоній планеті марсохід Perseverance сфотографував метеорит-пончик
16:23 До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено псевдогубернатора Запорізької області
16:20 На тимчасово окупованих територіях України загострюється дефіцит ліків – ЦНС
16:05 Батькам не віддають тіла загиблих підлітків, яких росіяни вбили у Бердянську
15:57 У Литві посилили контроль та перевірки осіб, які в’їжджають з Білорусі та РФ
15:56 Мікроскопічну сумочку Louis Vuitton, яка менша за крупину солі, продали за понад 63 тисячі доларів
15:48 Путін з усіх сил намагається підтвердити свій авторитет в народі після заколоту — CNN
15:33 Найманці ПВК «Вагнер» все ще знаходяться на території України – Пентагон
15:31 До Молдови не впустили росіянина, пов’язаного з проросійськими загонами, що воюють проти України
15:24 Супутникові знімки свідчать, що росіяни збудували греблю на околицях окупованого Токмака у Запорізькій області
15:08 Рятувальники попередили про підвищену пожежну небезпеку у низці областей
15:07 Японська поліція допоможе ідентифікувати тіла людей, які загинули під час російсько-української війни
14:49 Після заколоту вагнерівців Путін намагається створити для себе сильний імідж
14:40 Від початку повномасштабної війни понад 200 осіб отримали підозри від СБУ за поширення інформації про роботу ППО
14:27 Від початку обов’язкової евакуації з Донеччини виїхало понад 83 тисячі українців
14:25 Росіяни посилили тиск на дітей на Запоріжжі після вбивства підлітків у Бердянську — очільник Мелітополя

Україна має право «пропустити» ключові вимоги на шляху членства в НАТО – Воллес

Глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.

Четвер, 29 червня 2023, 19:19
Підтримати

Джерело: SkyNews

Міністр оборони зазначив, що Альянсу слід розглянути можливість дозволити “пропустити” План дій щодо членства.

Я вважаю, що нам слід обов’язково розглянути можливість відмовитися від Плану дій щодо членства”, – наголосив він на спільній пресконференції зі своїм канадським колегою в Лондоні.

Воллес пояснив, що напрямком руху має бути просування України до членства в НАТО, водночас визнав, що всі питання стосовно вступу не будуть вирішені швидко.

Країни, зокрема США, Велика Британія, Франція та Німеччина, мають обговорити можливі гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі вже наступного місяця, натомість глава британського відомства зауважив, що навряд чи вдасться подолати усі розбіжності до зустрічі.

Своєю чергою, пані посол США в НАТО заявив, що країни-члени наближаються до компромісу відносно прагнень України до членства, який визначить шлях приєднання Києва до військового альянсу.

Амбасадорка США в НАТО Джуліанна Сміт висловила впевненість, що члени альянсу погодять текст, який виходить за межі декларації в Бухаресті в 2008 році, в якій говорилося, що Україна приєднається до альянсу, але не говорилося, коли і як.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.

Теги: Бен Воллес, вступ до НАТО, Міноборони Великої Британії, підтримка України, члени НАТО, союзники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook