Україна має сама вирішувати, чи вести бойові дії на території Росії — держсекретар США

Про це повідомив американський телеканал CNBC Television.

Ухвалювати рішення щодо можливого перенесення бойових дій на терени РФ мають ухвалювати в Україні.

“Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Моя думка полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку – це їхнє рішення”, – наголосив Блінкен.

Ентоні Блінкен наголосив, що позиція США полягає у тому, аби надати Україні необхідне для того, щоб окупаційні війська РФ покинули її територію.