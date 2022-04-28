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Україна має сама вирішувати, чи вести бойові дії на території Росії — держсекретар США

Сполучені Штати Америки вважають, що Україна сама вирішить, чи треба атакувати об'єкти у Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що наразі головною метою для України виступає захист власної держави.

Четвер, 28 квітня 2022, 15:58
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Про це повідомив американський телеканал CNBC Television.

Ухвалювати рішення щодо можливого перенесення бойових дій на терени РФ мають ухвалювати в Україні.

“Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Моя думка полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку – це їхнє рішення”, – наголосив Блінкен.

Ентоні Блінкен наголосив, що позиція США полягає у тому, аби надати Україні необхідне для того, щоб окупаційні війська РФ покинули її територію.

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