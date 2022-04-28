Україна має сама вирішувати, чи вести бойові дії на території Росії — держсекретар США

Про це повідомив американський телеканал CNBC Television.
Ухвалювати рішення щодо можливого перенесення бойових дій на терени РФ мають ухвалювати в Україні.
“Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Моя думка полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку – це їхнє рішення”, – наголосив Блінкен.
Ентоні Блінкен наголосив, що позиція США полягає у тому, аби надати Україні необхідне для того, щоб окупаційні війська РФ покинули її територію.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз допоможе відбудувати інфраструктуру Україну, зруйновану російською повномасштабною агресією.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами.