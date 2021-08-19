На думку Президента України Володимира Зеленського, НАТО надсилає негативний сигнал країнам-кандидатам на членство в Альянсі, коли не запрошує України до вступу.

Питання членства в НАТО

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію.

У липні під час конференції з питань реформ сектору безпеки та оборони в Україні в Вільнюсі Зеленський заявив:

“Вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дасть змогу Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом”. Спецпредставник генсекретаря НАТО зазначив, що такого переліку немає.