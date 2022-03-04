Україна має усі шанси виграти війну з РФ – Ентоні Блінкен

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.
Держсекретар США наголосив, що не може спрогнозувати, як довго триватиме війна, натомість наполіг, що “поразка України не є неминучою”.
Він визнав, що “вага російської армії, якщо вона вкладає в неї все, перевищує ту, яку може зібрати Україна”.
Водночас Блінкен віддав заслугу українському народу за рішучість і тотальний спротив та зазначив, що очікує, що “з часом стане ясно”, що Москва не може підкорити народ країни своїй волі.
“Якщо Москва має намір спробувати бодай якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це”, – заявив Держсекретар.
Проте Ентоні Блінкен висловив занепокоєння ризиком ескалації.
“Гірше війни, котра локалізується в Україні, — може бути та, яка загострюється ще далі й виходить за її межі”, резюмував держсекретар США.
- Нагадаємо, журналіст-розслідувач видання “Bellingcat” Христо Грозев висловив переконання, що ресурсів російської армії вистачить ще максимум на два дні. Водночас він застеріг, що у цьому також є небезпека.
- У Білому домі запевнили, що в Україні зараз задіяні 90% військ, які РФ готувала для нападу. Захоплення Києва — нашої столиці — все ще лишається кінцевою метою Путіна.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.
- Водночас міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг РФ до “CCC-” з “BB+”, штовхнувши її далі на «сміттєву» територію менше ніж через тиждень після останнього зниження рейтингу, оскільки нові міжнародні санкції та власний захист нації заходи посилили ризик дефолту.