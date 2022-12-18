Нещодавно представник адміністрації Байдена зауважив членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути Крим, проте деякі посадовці стурбовані тим, що будь-який широкомасштабний наступ, який загрожує контролю Росії на півострові, може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї.

Про це інформує NBC з посиланням на два джерела в адміністрації

Брифінг в Україні в кінці листопада для деяких членів Конгресу включав обговорення причин, чому Україна продовжуватиме потребувати зброї та обладнання США в осяжному майбутньому. Двоє посадовців зазначили, що чиновник Байдена, коли його запитали під час брифінгу про продовження підтримки українських військових і чи спробують вони повернути Крим, відповів, що Україна тепер має можливість повернути його.

Водночас, на його переконання, Україна не має найближчої мети повернути Крим, проте, військовий наступ не є неминучим. Він визнав, що Україна продемонструвала стійкість і наполегливість протягом війни. Представники адміністрації кажуть, що вони вважають, що три нещодавні смертоносні удари безпілотників по російських військових базах були здійснені українцями, хоча вони кажуть, що досі не ясно, чи уряд Зеленського прямо віддав наказ про це.

Вашингтон та інші уряди надали Києву більш потужну зброю, включаючи артилерію HIMARS, яка завдала серйозної шкоди російським військам. Уявлення США та Заходу про збройні сили України змінилися після лютневого вторгнення, коли офіційні особи США та Європи побоювалися, що російські війська та танки розгромлять своїх противників за лічені дні чи тижні. Старші військові офіцери США та західні уряди зазначають, що Україна продемонструвала винахідливість і мужність у боротьбі з більшою, краще озброєною армією та швидко включила нові системи зброї, надані членами НАТО.

“Українці продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони виступають на полі бою”, — заявив офіційний представник США.

Очевидна впевненість чиновника Байдена в здібностях України з’являється в той момент, коли адміністрація обговорює, чи задовольнити постійні запити уряду президента України Володимира Зеленського щодо більш потужної зброї, як-от ракетних систем і танків ATACMS, і, як заявляє Україна, Росія готується надіслати 200 000 нових військових напад на Київ.

Вважається, що український наступ на Крим неминучий, кажуть офіційні особи та експерти, головним чином тому, що нинішня боротьба цього не підтримує.

Україна бореться і втратила деякі позиції навколо Бахмута на сході. Обидві сторони фактично перебувають у безвиході, і офіційні особи США оцінюють, що, виходячи з того, де зараз знаходяться українські війська та лінії бою, українські військові рухатимуться на північний схід у найближчі місяці, а не на південь до Криму.

“Спочатку багато чого має відбутися у військовому плані”, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути Крим, сказав американський чиновник.

Однак деякі чиновники адміністрації приватно обговорюють, що може статися, якщо Україна почне наступ на Крим, який Росія утримує з 2014 року, і офіційні особи США стурбовані тим, що Путін може відчути себе загнаним у кут.

“Путін може сильніше зреагувати на Крим”, – пояснив американський посадовець.

Головне занепокоєння полягає в тому, що реальна загроза російському контролю може підштовхнути Путіна до використання ядерної зброї, оскільки “це червона лінія”, зазначив колишній посадовець США.

Троє американських чиновників акцентували, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.

Крім того, реальна боротьба за Крим включала б значні втрати на полі бою з обох сторін, і повернення його було б складним завданням для українських сил через велику російську військову присутність і складну географію, кажуть військові експерти. Росія розмістила там до 70 000 військових, які захищають північні підступи до півострова, і вони окопалися, заявили двоє американських чиновників.

Україні не вистачає повітряно-десантних або військово-морських сил, які б могли завдавати ефективних ударів по окопаним силам.

Українці мали б кращі перспективи атакувати інші російські цілі на материковій частині Східної України, де російські війська більш уразливі, вважають експерти та американський чиновник.

Якби Україна зробила більший прогрес проти російських військ на сході та півдні України, вона могла б мати кращу позицію, щоб зрештою завдати удару по Криму.

Офіційні особи США визнають, що Україна вжила низку ескалаційних дій проти Росії, не повідомивши заздалегідь США чи західних союзників.

Проте, американський чиновник зауважив, що Україна приймає власні рішення на полі бою, але Білий дім впевнений, що Україна не почне масштабну операцію, як-от повернення Криму, не повідомивши США заздалегідь.

Західні офіційні особи заявили, що напади в глибині території Росії, в яких Кремль звинувачує Україну, також викликали занепокоєння у Вашингтоні та європейських столицях, що Київ може переграти й спровокувати подальші ескалаційні дії з боку Росії та зірвати будь-які шанси на “мирні переговори”.

Ядерна напруженість у відносинах з Росією спалахнула в жовтні, але відтоді напруга знизилась, за словами офіційних осіб, і наразі немає жодних оцінок розвідки США про те, що Путін планує застосувати ядерну зброю.

Варто зауважити, що у тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

Раніше у матеріалі WP мовилось, що після дев’яти місяців смертей та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить на скелястому, огорненому морем півострові Крим — з його вапняковими плато та рядами тополь, – який Росія незаконно анексувала в 2014 році. Саме в Криму в лютому 2014 року, а не в лютому 2022 року, почалося вторгнення Росії та окупація України. А президент України Володимир Зеленський наполягає, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе російських загарбників.

Згодом, у NYT йшлося, що, використовуючи ракети та партизанів, Україна зосереджується на стратегічно важливому місті Мелітополь, життєво важливому транспортному вузлі зв’язку Росії з Кримом. Україна нарощує зусилля з ізоляції російських військ у місті та навколо нього напередодні того, що, як очікується, буде наступним великим етапом війни – українським наступом, щоб витіснити російські війська з півдня.