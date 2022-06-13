Про це віцепрезидентка повідомила в інтерв’ю виданню El Pais.
Вона вважає, що набуття статусу кандидата – “це дуже сильне символічне послання і підтримка для українського народу”.
“Ми аналізуємо анкету, яку Україна заповнила у рекордно короткі терміни, як ми аналізували заявку Грузії та Молдови. І ми приймемо рішення в п’ятницю. Ми повинні розглядати Україну також трохи інакше, ніж держави, що знаходяться в стані миру”, – підкреслила вона.
Віра Юрова додала, що ЄС має зрозуміти ситуацію в Україні не тільки з огляду на попередні умови для процесу приєднання, але й із безліччю різних питань, пов’язаних з інститутами. За її словами, ЄС повинен паралельно працювати над можливою кандидатурою України, зокрема у питаннях післявоєнного відновлення країни.
“Між статусом кандидата і статусом держави-члена ЄС є широкі можливості для співпраці”, – підкреслила вона.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.
- Європейський Парламент рекомендуватиме очільникам Європейського Союзу надати Україні статус кандидата.
- Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський Союз має бути ухвалене без послаблення союзу і таким чином, щоб Київ не залишився у невизначеному стані на довгі роки.