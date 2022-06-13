Про це віцепрезидентка повідомила в інтерв’ю виданню El Pais.

Вона вважає, що набуття статусу кандидата – “це дуже сильне символічне послання і підтримка для українського народу”.

“Ми аналізуємо анкету, яку Україна заповнила у рекордно короткі терміни, як ми аналізували заявку Грузії та Молдови. І ми приймемо рішення в п’ятницю. Ми повинні розглядати Україну також трохи інакше, ніж держави, що знаходяться в стані миру”, – підкреслила вона.

Віра Юрова додала, що ЄС має зрозуміти ситуацію в Україні не тільки з огляду на попередні умови для процесу приєднання, але й із безліччю різних питань, пов’язаних з інститутами. За її словами, ЄС повинен паралельно працювати над можливою кандидатурою України, зокрема у питаннях післявоєнного відновлення країни.

“Між статусом кандидата і статусом держави-члена ЄС є широкі можливості для співпраці”, – підкреслила вона.