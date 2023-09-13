Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна майже завершила ремонт своїх енергосистем після російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі минулої зими й готова до майбутнього опалювального сезону.

Про це Володимир Кудрицький сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Він зауважив, що магістральні електромережі вже фактично готові до зими.

“Я цілком певен, що магістральна мережа буде готова транспортувати необхідні обсяги електроенергії під час зими. Власне, ми вже встановили практично все обладнання, яке планували для підготовки до зими”, – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що є високий ризик нових атак з боку РФ на енергосистему України цієї зими, але зараз українська ППО набагато сильніша.

“Ми знаємо, як це виглядає, і противнику буде дуже важко здивувати нас після 1200 ракет, які вони випустили минулого сезону”, – сказав Кудрицький.

Голова “Укренерго” також зазначив, що зараз енергетики традиційно оновлюють списки споживачів, які можуть потрапляти під відключення при настанні надзвичайної ситуації. Зокрема, до цих списків можуть тепер потрапити ті об’єкти критичної інфраструктури, які встановили автономні джерела живлення.

Кудрицький поінформував, що нині Україні вистачає електроенергії, яка виробляється на вітчизняних електростанціях. За його прогнозом, при відсутності обстрілів об’єктів енергетики, у вересні-жовтні відключення світла не знадобляться. Водночас він додав, що Водночас, взимку українській енергосистемі знадобиться імпорт електроенергії.

Раніше Міненерго спростувало інформацію про відключення світла в Україні за графіками з 1 жовтня. Графіки відключень застосовуватимуть лише у разі обстрілів та пошкодження енергосистеми.