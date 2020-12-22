В Україні будуть модифіковані ПЛР-тести на коронавірус через новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він спростував твердження, що в Україні використовуються нечутливі тест-системи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести), які не вловлюють мутацію вірусу.

“Ми в Україні ще на початку пандемії прислухалися до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і допустили до реалізації тест-системи, які визначають РНК вірусу з декількома фрагментами. Ми використовуємо як мінімум 2 мішені, тому сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють, і ми будемо чітко діагностувати коронавірусну хворобу”, – зазначив Ляшко.

Водночас він уточнив, що в Україні будуть внесені зміни в ПЛР-системи з урахуванням нової мутації. Це питання планується розглянути наприкінці грудня.

“Однак, реагуючи на ситуацію, яка відбувається в світі, наприкінці грудня Центр громадського здоров’я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і обговорить з ними зміни праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня, – для того, щоб змінити також наші ПЛР-системи і додатково додати мішень, яка виявлятиме саме білок нового мутованого вірусу”, – розповів Ляшко.

За його словами, попереднє моделювання, проведене у Великій Британії, “дозволяє стверджувати, що ця мутація коронавірусу призводить до збільшення ймовірності його проникнення в клітини організму”.

“Це призводить до того, що є потенційна загроза, що новий мутований штам вірусу буде швидше передаватися від людини до людини. Це може призвести до швидкого поширення і виникнення нових спалахів коронавірусної хвороби”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що зараз немає інформації, що мутований коронавірус збільшує летальність або складність перебігу хвороби.

(На відео – з 23:00)

ДОВІДКА. Праймери – реагенти для виявлення РНК збудника коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).