Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він спростував твердження, що в Україні використовуються нечутливі тест-системи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести), які не вловлюють мутацію вірусу.
“Ми в Україні ще на початку пандемії прислухалися до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і допустили до реалізації тест-системи, які визначають РНК вірусу з декількома фрагментами. Ми використовуємо як мінімум 2 мішені, тому сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють, і ми будемо чітко діагностувати коронавірусну хворобу”, – зазначив Ляшко.
Водночас він уточнив, що в Україні будуть внесені зміни в ПЛР-системи з урахуванням нової мутації. Це питання планується розглянути наприкінці грудня.
“Однак, реагуючи на ситуацію, яка відбувається в світі, наприкінці грудня Центр громадського здоров’я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і обговорить з ними зміни праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня, – для того, щоб змінити також наші ПЛР-системи і додатково додати мішень, яка виявлятиме саме білок нового мутованого вірусу”, – розповів Ляшко.
За його словами, попереднє моделювання, проведене у Великій Британії, “дозволяє стверджувати, що ця мутація коронавірусу призводить до збільшення ймовірності його проникнення в клітини організму”.
“Це призводить до того, що є потенційна загроза, що новий мутований штам вірусу буде швидше передаватися від людини до людини. Це може призвести до швидкого поширення і виникнення нових спалахів коронавірусної хвороби”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що зараз немає інформації, що мутований коронавірус збільшує летальність або складність перебігу хвороби.
(На відео – з 23:00)
ДОВІДКА. Праймери – реагенти для виявлення РНК збудника коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.