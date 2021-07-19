Президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі в Грузії підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції.

Текст опублікований на сайті президента.

У понеділок, 19 липня, в Батумі, Грузія відбувся саміт за участі президентів Молдови, України та Грузії Маї Санду, Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі і президента Євроради Шарля Мішеля.

В спільній декларації президентів трьох країн зазначено, що метою зустрічі було зміцнення тристороннього співробітництва щодо європейської інтеграції та підтвердження зобов’язань співпрацювати задля європейського майбутнього.

“Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського Союзу шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС”, — йдеться в заяві.

На переконання президентів, надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та ширших реформ.

Президенти домовилися співпрацювати з інституціями ЄС щодо реалізації потенціалу відповідно до угод про асоціацію. Утім вони наголосили і на тому, що угоди мають оновлюватися:

“Водночас угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для врахування розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах”.

Лідери країн також підтверджують підтримку Східного партнерства (політики ЄС щодо зміцнення стосунків зі східними сусідами) і розраховують на те, що саміт Східного партнерства у грудні дасть новий політичний та стратегічний поштовх для ініціативи.

Президенти підтвердили готовість до політичного діалогу та просування економічної та галузевої інтеграції з ЄС, особливо у сферах транспорту, енергетики, цифрових трансформацій, зеленої економіки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я, зазначивши, що допомога ЄС для реалізації реформ є вкрай важливою.

Також лідери країн наголосили, що прагнуть співпрацювати з Європейським Союзом у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО).

“Ми сподіваємось на поглиблення співпраці між нашими державами та чорноморськими партнерами з метою забезпечення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні”, — йдеться в заяві.

Президенти також подякували ЄС за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії, Республіки Молдова та України.

“Зрозуміло, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова являють серйозну загрозу для регіону і Європи в цілому. Ми готові опрацювати разом з ЄС шляхи мирного врегулювання конфліктів та забезпечити довготривалий мир, стабільність та безпеку в регіоні, в тому числі шляхом посилення ролі та залучення ЄС”, — наголосили вони.

Президенти також зазначають, що взяли до уваги висновки Європейської ради, в яких лідери ЄС висловили необхідність подальшого поглиблення та активізації політичних, економічних та міжлюдських зв’язків та співпраці зі Східними партнерами з метою підвищення їхньої стійкості, а також визнали європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

“Вступ до Європейського Союзу – це мета, яка об’єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір. Ми вже досягли значного прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім’ї, ми єдині у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав”, — резюмували лідери країн.

Угода про асоціацію

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди та Заключний акт саміту.

А 27 червня 2014 року під час засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком та керівництвом Європейського Союзу було підписано економічну частину Угоди.

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації усіма державами-членами Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі.

У листопаді 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Того ж місяця Кабінет Міністрів України відкрив для громадськості доступ до онлайн-системи “Пульс Угоди”, яка здійснює моніторинг реалізації Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС.