Про це повідомляє The Guardian.
Український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Попри багаторічну традицію, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
“Звичайно, я б хотів, щоб це було у нашій країні, але факт в тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть це отримати, і я вірю, що вони повинні це мати”, — сказав Джонсон журналістам.
За його словами, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для “Євробачення-2023. Він наголосив: “Ще є рік до початку пісенного конкурсу, сподіваюся, що все буде добре й українці його отримають”.
Варто зауважити, що таке рішення в Україні сприйняли неоднозначно. У Міністерстві культури та інформаційної політики України не погодилися з рішенням Європейської мовної спілки, а також вимагали додаткових перемовин.
- Зауважимо, після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.
- Також переможець “Євробачення-2022” гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та продав нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
- Раніше повідомлялось, хто та скільки віддав за Україну глядацьких голосів на “Євробаченні-2022”.