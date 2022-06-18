Після того, як організатори "Євробачення-2023" заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що "Україна може і повинна приймати пісенний конкурс".

Про це повідомляє The Guardian.

Український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Попри багаторічну традицію, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.

“Звичайно, я б хотів, щоб це було у нашій країні, але факт в тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть це отримати, і я вірю, що вони повинні це мати”, — сказав Джонсон журналістам.

За його словами, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для “Євробачення-2023. Він наголосив: “Ще є рік до початку пісенного конкурсу, сподіваюся, що все буде добре й українці його отримають”.

Варто зауважити, що таке рішення в Україні сприйняли неоднозначно. У Міністерстві культури та інформаційної політики України не погодилися з рішенням Європейської мовної спілки, а також вимагали додаткових перемовин.