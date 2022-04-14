Про це повідомляє Forbes.
За словами речника каліфорнійської компанії К. Марка Брінклі, General Atomics має певну кількість дронів, які доступні для негайного передавання. Офіційні особи України вже зустрічалися з представниками виробника у Вашингтоні, втім, остаточне рішення буде за адміністрацією Білого Дому.
“За підтримки уряду США ці літаки можуть опинитися в українських військових льотчиків за лічені дні”, – додав речник General Atomics.
Довідково. MQ-9 Reaper – модульний розвідувально-ударний БПЛА. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дає змогу розвивати швидкість понад 400 км/год. Безпілотник може нести до 4 ракет класу “повітря – земля”, 4 ракети “Хеллфайр” та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили про новий пакет військової допомоги для України обсягом $800 млн. Речник Пентагону Джон Кірбі перелічив найменування озброєння, котре мають спорядити.
- Американський актор і сценарист, володар “Золотого глобуса” Міккі Рурк зреагував на війну в Україні. Він заявив, що українці – хоробрі і горді люди, а США та НАТО повинні забезпечити Україну всім необхідним для захисту озброєнням.