Україна може отримати кілька траншів від МВФ наступного року, – Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив сподівання, що Україна може отримати кілька траншів від МВФ протягом наступного року.

Про це йдеться в етері ток-шоу “Сьогодні” на телеканалі “Україна 24”.

Наразі зберігається можливість фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду з огляду на подальше виконання Україною попередніх зобов’язань. Тож протягом 2022 року країна може отримати кілька траншів макрофінансової допомоги.

“Ми повинні забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище 3,5% ВВП наступного року”, – наголосив він.

При цьому міністр сказав, що уряд має здійснити ряд переглядів цієї співпраці, перш ніж у червні наступного року сплине термін дії програми співпраці з МВФ.

“Проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще кілька траншів допомоги. Вона дуже важлива, тому що під час підготовки бюджету на 2022 рік ми передбачаємо кошти МВФ”, – додав Марченко.

Серед умов, які Україна має виконати задля продовження співпраці з Фондом – поглиблення судової реформи, забезпечення роботи антикорупційних органів, збереження незалежності Національного банку, а також реформи у сфері енергетики.

Нагадаємо, 22 листопада МВФ розпочав роботу щодо перегляду програми stand-by для України.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.