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Україна може отримати кілька траншів від МВФ наступного року, – Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив сподівання, що Україна може отримати кілька траншів від МВФ протягом наступного року.

Середа, 24 листопада 2021, 00:56

Про це йдеться в етері ток-шоу “Сьогодні” на телеканалі “Україна 24”.

Наразі зберігається можливість фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду з огляду на подальше виконання Україною попередніх зобов’язань. Тож протягом 2022 року країна може отримати кілька траншів макрофінансової допомоги.

“Ми повинні забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище 3,5% ВВП наступного року”, – наголосив він.

При цьому міністр сказав, що уряд має здійснити ряд переглядів цієї співпраці, перш ніж у червні наступного року сплине термін дії програми співпраці з МВФ.

“Проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще кілька траншів допомоги. Вона дуже важлива, тому що під час підготовки бюджету на 2022 рік ми передбачаємо кошти МВФ”, – додав Марченко.

Серед умов, які Україна має виконати задля продовження співпраці з Фондом – поглиблення судової реформи, забезпечення роботи антикорупційних органів, збереження незалежності Національного банку, а також реформи у сфері енергетики.

Нагадаємо, 22 листопада МВФ розпочав роботу щодо перегляду програми stand-by для України.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.

У лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення щодо перегляду програми stand-by поки що не ухвалила.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома траншами.

У травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”. 

  • У жовтні повідомлялося, що команда Міжнародного валютного фонду завершила місію в Україні, яка тривала близько місяця. Сторони досягли згоди щодо першого перегляду програми stand-by, що дозволить отримати 700 мільйонів доларів.
  • 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
Теги: stand-by, місія МВФ, Україна, МВФ, транш МВФ

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