Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові можуть перехопити ініціативу у повномасштабному протистоянні з російським агресором. Це змусить армію окупантів перерозподілити сили та зміни пріоритети зусиль.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зазначають експерти, РФ, ймовірно, доведеться змінити свої плани у відповідь на контрнаступальні операції українських військових.

На даний час окупанти продовжують перекидати сили та техніку на Херсонщину та Запоріжжя. Однак йдеться не про свіжі сили, а про армійців, які перебували на Донеччині, зокрема на Сіверському та Слов’янському напрямках. За даними експертів, скоріш за все ці два напрямки російським армійцям довелось покинути зовсім.

Окрім цього все більше техніки, зокрема артилерії та авіації, росіяни перекидають з тимчасово окупованих населених пунктів України до окупованого Криму.

Аналітики зауважили, що раніше РФ вже застосовувала схожу тактику, коли зупиняла наступ у Харківській області, аби захопити Луганщину. Однак тоді це відбувалось за їх власною ініціативною, на основі нових пріоритетів командування.

А от у випадку Запорізької та Херсонської областей все відбувається через загрозу контрнаступу ЗСУ. Тобто, росіяни вже не можуть самостійно обирати регіони, на яких можуть зосередити свій наступ.

“Навіть після того, як українські війська відбили спробу РФ захопити Київ на початку війни, росіяни мали змогу вільно зосередити свої операції на сході. Підготовка України до контрнаступу у Херсоні та початкові операції в цьому контрнаступі в поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом дають змогу Україні вперше почати активно формувати хід війни”, – наголосили в ISW.

Аналітики додали, що перед російським командуванням виникла дилема, оскільки вони не розуміють, чи можуть ЗСУ здійснювати контрнаступ одночасно на декількох напрямках.

Якщо українські військові зможуть тиснути на окупантів навколо Ізюма (Харківщина), паралельно здійснюючи контрнаступ на Херсонському напрямку, армія РФ опиниться перед серйозним вибором – покинути позиції поблизу Ізюма або залучити більше живої сили та техніки та намагатись утримати цю лінію фронту.

Однак у випадку другого варіанту, росіянам знову ж таки доведеться стягувати ці сили з інших напрямків, що поставить під загрозу їхні попередні досягнення.