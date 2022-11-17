Президент України Володимир Зеленський під час конференції Bloomberg New Economy заявив, що Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на слова Володимира Зеленського.

“Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін “всіх на всіх”. Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм – вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених”, – сказав Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що транзит російського аміаку трубопроводом “Тольятті-Одеса” було зупинено 24 лютого. Загальна протяжність аміакопроводу “Тольятті–Одеса” становить – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км.

Оператором його української частини виступає держпідприємство “Укрхімтрансаміак”, а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

Довідково. Аміак — неорганічна сполука, безбарвний газ із різким задушливим запахом, легший за повітря, добре розчинний у воді. Одержують каталітичним синтезом з азоту і водню під тиском. Використовують переважно для виробництва азотних добрив, вибухових речовин і азотної кислоти. Рідкий аміак використовується в холодильних установках. Водний розчин аміаку (нашатирний спирт) застосовується в медицині.

Основними виробниками аміаку в Україні є підприємства хімічного холдингу OSTCHEM, зокрема, “Рівнеазот”, Сєвєродонецьке об’єднання “Азот”, Черкаський “Азот” та Концерн “Стирол”, а також Одеський припортовий завод та “ДніпроАзот”. У 2017 році Україна імпортувала аміаку на 123 млн доларів.