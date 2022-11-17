Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на слова Володимира Зеленського.
“Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін “всіх на всіх”. Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм – вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених”, – сказав Володимир Зеленський.
Варто зазначити, що транзит російського аміаку трубопроводом “Тольятті-Одеса” було зупинено 24 лютого. Загальна протяжність аміакопроводу “Тольятті–Одеса” становить – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км.
Оператором його української частини виступає держпідприємство “Укрхімтрансаміак”, а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.
Довідково. Аміак — неорганічна сполука, безбарвний газ із різким задушливим запахом, легший за повітря, добре розчинний у воді. Одержують каталітичним синтезом з азоту і водню під тиском. Використовують переважно для виробництва азотних добрив, вибухових речовин і азотної кислоти. Рідкий аміак використовується в холодильних установках. Водний розчин аміаку (нашатирний спирт) застосовується в медицині.
Основними виробниками аміаку в Україні є підприємства хімічного холдингу OSTCHEM, зокрема, “Рівнеазот”, Сєвєродонецьке об’єднання “Азот”, Черкаський “Азот” та Концерн “Стирол”, а також Одеський припортовий завод та “ДніпроАзот”. У 2017 році Україна імпортувала аміаку на 123 млн доларів.
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