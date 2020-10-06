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Україна може приєднатися до санкцій проти РФ через отруєння Навального

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Вівторок, 6 жовтня 2020, 22:09

Про це він заявив у своєму виступі на саміті “Україна – ЄС” у Брюселі, онлайн-трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський зазначив, що перед тим, як прийняти рішення про санкції він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

“Я ще не бачив деталей цієї справи. Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде, я впевнений, приєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів”, – відповів глава держави на питання про реакцію на заяву Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше повідомлялося, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального отрути групи “Новачок”.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений  в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.

  • У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
  • Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
  • Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
  • Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до коми.
Теги: Володимир Зеленський, Олексій Навальний, отруєння, санкції

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