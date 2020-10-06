Україна може приєднатися до санкцій проти РФ через отруєння Навального

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він заявив у своєму виступі на саміті “Україна – ЄС” у Брюселі, онлайн-трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський зазначив, що перед тим, як прийняти рішення про санкції він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

“Я ще не бачив деталей цієї справи. Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде, я впевнений, приєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів”, – відповів глава держави на питання про реакцію на заяву Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше повідомлялося, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального отрути групи “Новачок”.