На тлі здорожчання газу в Європі Рада нацбезпеки і оборони вирішила доручити уряду забезпечити готовність країни прокачувати до 55 млрд кубометрів російського газу замість 40, передбачених контрактом.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради Олексій Данілов.

За його словами, Україна готова прокачувати 55 млрд кубічних метрів газу на рік.

“Хотів звернути увагу на ситуацію, яка є сьогодні з постачання газу до Європи. Ви знаєте, що в Європі вирує криза, створена відповідними процесами. Ми сьогодні заслухали представників нашого Оператора ГТС, “Нафтогазу”. І ми сьогодні протокольним рішення РНБО прийняли наступне: Кабміном разом “Нафтогазом України”, Оператором ГТС визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах не менше ніж 55 млрд кубів на рік“, — сказав Данілов.