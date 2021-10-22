Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради Олексій Данілов.
За його словами, Україна готова прокачувати 55 млрд кубічних метрів газу на рік.
“Хотів звернути увагу на ситуацію, яка є сьогодні з постачання газу до Європи. Ви знаєте, що в Європі вирує криза, створена відповідними процесами. Ми сьогодні заслухали представників нашого Оператора ГТС, “Нафтогазу”. І ми сьогодні протокольним рішення РНБО прийняли наступне: Кабміном разом “Нафтогазом України”, Оператором ГТС визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах не менше ніж 55 млрд кубів на рік“, — сказав Данілов.
- Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Україна та Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Тодішній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів, що мінімальний гарантований обсяг транзиту 65 млрд кубічних метрів газу у 2020 році і 40 млрд кубометрів наступні роки (2021-2024).