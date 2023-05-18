Офіційні особи США планують посилити ймовірність "заморожування" російсько-української війни, що потенційно триватиме багато років — можливо, десятиліть — за аналогією із ситуацією на Корейському півострові.

Джерело: Politico.

Варіанти, які обговорювали в адміністрації Байдена щодо довгострокового “заморожування”, включають зокрема встановлення потенційних ліній, які Україна та Росія погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами.

За інформацією джерел видання, це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним довгостроковим результатом, враховуючи, що ні Київ, ні Москва, схоже, не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає дедалі ймовірнішим на тлі зростаючого розуміння в адміністрації президента США того, що майбутній український контрнаступ, можливо, не завдасть смертельного удару Росії.

Заморожений конфлікт — у якому бойові дії призупиняються, але жодна зі сторін не оголошується переможцем і не погоджується, що війна офіційно закінчена — також може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для Сполучених Штатів та інших країн, які підтримують Україну.

Двоє американських посадовців і колишній посадовець адміністрації Байдена підтвердили, що тривале заморожування бойових дій є однією з можливостей, до якої США готуються. Представники США також думають про довгострокові зв’язки Вашингтона з Києвом у сфері безпеки, а також про відносини України з військовим альянсом НАТО.

У зв’язку з цим адміністрація президента Джо Байдена та інші американські відомства провели попередні обговорення того, який вигляд може мати тимчасова лінія розмежування, яку Україна та Росія погодилися б не перетинати. Така була встановлена ​​між Північною та Південною Кореєю після завершення війни у ​​1953 році. Мирний договір між цими країнами не підписано досі.

Інші потенційно релевантні приклади включають війну 2008 року між Грузією та Росією щодо двох провінцій; більш ніж 70-річне протистояння між Індією та Пакистаном через регіон Кашмір, період, який включає три війни, розділені довгими холодними відрізками; і, ймовірно, навіть сегменти російсько-українського конфлікту між 2014 і 2022 роками, який точився щодо частин сходу України та її Криму.

Одні з учасників дискусій наполягають на тому, що Київ має отримати Маріуполь та вихід до Азовського моря, інші вважають, що насамперед у цьому питанні потрібно виходити із безпеки України.

Проте навіть припущення про таке планування може підірвати впевненість українських лідерів у постійній відданості Сполучених Штатів їхній справі, зауважує видання, особливо враховуючи хвилювання серед деяких республіканців щодо зменшення підтримки Києва.

Ще один високопосадовець адміністрації Байдена, який виступав від імені Білого дому, зазначив, що зважується низка планів на випадок надзвичайних ситуацій, але ситуація нестабільна, і єдиним надійним прогнозом є те, що Росія не завоює Україну.

Хоча багато офіційних осіб США уникають публічних розмов про те, як розвиватиметься російсько-українська війна, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі неодноразово передбачав, що вона закінчиться переговорами, а не військовою перемогою жодної зі сторін.

Окрім цього, структура нещодавніх пакетів військової допомоги Україні відображає перехід адміністрації Байдена до довгострокової стратегії, зауважив посадовець Міністерства оборони.

Кількість обладнання, яке надсилається безпосередньо з існуючих запасів США, зменшувалося протягом останніх кількох місяців, тоді як пакети допомоги, які використовуються для закупівлі нового озброєння у промисловості — процес, який може тривати від місяців до років — збільшувалися.

Адміністрація Байдена нещодавно передала озброєння на 300 мільйонів доларів з існуючих запасів США, насамперед боєприпаси, водночас надавши 1,2 мільярда доларів на закупівлю досконалішої зброї, такої як протиповітряна оборона, у промисловості.

Колишній співробітник розвідки США, який займався питаннями, пов’язаними з Росією, розповів, що помічники Байдена, схоже, більш охоче обговорюють довгострокові гарантії безпеки для України — це ще одна ознака того, що вони думають далеко від майбутнього українського контрнаступу.

Україна хоче приєднатися до НАТО, і генеральний секретар військового альянсу заявив, що його члени погоджуються, що врешті-решт це станеться.

Високопосадовець адміністрації Байдена підтвердив, що офіційні особи США розмовляють з українцями про характер відносин у майбутньому.

Ми хочемо Україну, яка може захищати себе та стримувати майбутні атаки”, — пояснив посадовець, акцентувавши, що Вашингтон не тисне на Україну, щоб вона вступила в переговори проти її волі.

Якщо заявка України на членство в НАТО застопориться, гарантії можуть варіюватися від угоди про взаємну оборону за статтею 5 у стилі НАТО до угод з Україною щодо озброєння в ізраїльському стилі як стримуючий фактор проти Росії.

Аналітики та офіційні особи застерігали від припущень, що заморожений конфлікт означає геополітичну стабільність або менше страждань серед цивільного населення на спірних територіях. Зокрема Корейський півострів та Індо-Пакистан зараз є ядерними точками спалаху в результаті рішень, прийнятих урядами.

Офіційні особи США акцентують, що вони намагаються уникати чорно-білого мислення, коли планують шляхи розв’язання російсько-української війни. Зрештою, можливо, що конфлікт завершиться десь посередині між активною війною та холодним протистоянням.

Водночас американські та європейські офіційні особи стверджують, що було б нерозумно вірити, що загроза з боку Росії для України найближчим часом зникне — навіть якщо бойові дії будуть припинені на тривалий період або “Путін піде зі сцени”.

Конфлікт і потенціал для нового нападу не зникнуть, можливо, через десятиліття”, — припустив європейський посадовець, знайомий з дискусіями, пов’язаними з Україною.