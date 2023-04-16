З понеділка, 17 квітня, Україна планує розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

У компанії розповіли, що було проведено аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.

Під час нього серед чотирьох учасників було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку.

Зазначимо, що Україна відновлює експорт електроенергії до Європи. Згідно з рішенням Міністерства енергетики експорт дозволено першочергово забезпечивши українських споживачів та надлишком виробництва електроенергії в енергосистемі.

Кілька днів тому “Укренерго” повідомляло, що в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів.

Крім того, вже розпочато експорт електроенергії до країн Європи – Молдови та Польщі. Нині поставляється у різні години по 30-95 МВт у Молдову (з 11 квітня) і до 75 МВт у Польщу (з 12 квітня), заявляло “Укренерго“.