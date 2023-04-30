Україна заявляє про завершення підготовки до весняного контрнаступу. Коли він розпочнеться, це стане ключовим моментом у війні. Але росіяни мали майже шість місяців, щоб підготувати ґрунт і побудувати складну систему захисту. Прорив захисту росіян стане для ЗСУ величезним випробуванням.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Супутникові зображення свідчать про масштаб російської оборони, яка була побудована в частині південної України – шари протитанкових ровів, перешкоди, мінні поля та траншеї.

Оборона розтягується на сотні кілометрів по звивистому південному фронту – там, як очікується, українські сили зосередять свій контрнаступ найближчими тижнями.

Завдання для українців полягатиме в тому, щоб швидко обійти або подолати такі перешкоди, створивши імпульс, який спричинить розвал російського командування та контролю.

Кілька супутникових знімків, наданих CNN компанією Maxar Technologies і зроблених цього тижня, показують великі траншеї на схід від міста Пологи в Запорізькій області. Аналіз зображень Reuters виявив тисячі оборонних позицій на величезній території.

Вони показали, що “позиції Росії найбільше зосереджені біля лінії фронту в південно-східній Запорізькій області, на сході та на вузькій смузі землі, що з’єднує Кримський півострів з рештою України”, йдеться в аналізі Reuters.

Російська оборона включала, наприклад, протитанкові рови поблизу Пологів, що простягалися на 30 кілометрів, а також додаткові укріплення навколо таких важливих міст, як Токмак. Ця ділянка буде критичною, якщо українські сили спробують просунутися до міста Мелітополь і розділити російські сили на півдні.

Стівен Вуд з Maxar каже, що ці оборонні системи відтворені на величезній території, від Криму на півдні до частини Донецька.

Призначений Росією “глава” Криму Сергій Аксьонов раніше цього місяця заявив, що “наші збройні сили побудували сучасну, глибоко ешелоновану оборону”.

Ці оборонні укріплення почали з’являтися після того, як у листопаді російські війська відступили з частини Херсонської області та, по суті, встановили нову оборонну лінію, що тягнеться переважно через сільські райони південної України. Міністерство оборони Великої Британії в листопаді заявило, що два заводи виробляють бетонні загородження для танків типу “зуби дракона”.

Однак така оборона настільки хороша, наскільки хороші сили, призначені для кожного сектора. Самі по собі вони є обмеженою перешкодою. Ось чому росіяни перекинули більше підрозділів на південь України. Ці оборонні лінії стали критичними для їхніх загальних цілей.

Українські офіційні особи часто передають розповіді людей з окупованих районів, таких як Маріуполь і Бердянськ, про довгі російські конвої, що проходили через них, і десятки будівель, які були привласнені під розміщення військових.

Супутникові знімки показують, що велика російська база на півночі Криму, яка в лютому була заповнена технікою, включаючи артилерію і танки, була набагато пустішою наприкінці березня і майже повністю пустою минулого тижня. Незрозуміло, куди поділася техніка, але ймовірно, що її відправили на північ для посилення російських оборонних ліній.

Попри це, надзвичайно важко сказати, скільки російських військ – і якої професійності – призначено на кожній ділянці такої довгої лінії фронту. Для українців буде критично важливо порушити лінії постачання, знищити склади боєприпасів і вразити паливну інфраструктуру (серед багатьох інших завдань) перед наступом.

Це ускладнить утримання військ, які обороняються.

Українці оцінюватимуть слабкі сторони Росії, тому що імпульс після початку контрнаступу буде критичним.

Українські офіційні особи визнали, що на відміну від раптового удару у вересні минулого року по більшій частині Харківської області, їм може бракувати елементу несподіванки в будь-якому більшому контрнаступі.

Призначені Росією посадовці в Запоріжжі стверджують, що українські війська в цьому районі вже мають значне скупчення. Голова “Ми разом з Росією” в Запоріжжі Володимир Рогов заявив, що кілька нових українських бригад мають прибути на передову до кінця цього тижня.

“Ці бригади перекидаються до наявних 12 тисяч бійців у цьому районі”, – сказав Рогов. Його заяву не вдалося перевірити.

Українські офіційні особи не розголошують рух підрозділів.

Офіційні особи НАТО кажуть, що 98% переданих Україні бойових машин зараз знаходяться в країні, а міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступу майже завершена.

Але українським підрозділам доведеться освоїти загальновійськові маневри з цією новою технікою, включаючи розмінування, усунення танкових перешкод і будівництво мостів своїми штурмовими батальйонами. Це складна координація.

Пакет допомоги США, оголошений у березні, включав мости для броньованих машин, які супроводжували б наступаючі підрозділи, а також підривні боєприпаси.

І їм доведеться працювати з чудовою координацією та спілкуванням, щоб досягти успіху. Деякі аналітики порівнюють те, що потрібно робити українцям, із висадкою в день Д, про яку тоді німецький генерал Ервін Роммель сказав: “Перші двадцять чотири години вторгнення будуть вирішальними… для союзників, а також для Німеччини. , це буде найдовший день”.

Франц-Стефан Ґаді, лондонський фахівець із сучасної війни, каже, що мета України має полягати в тому, щоб “порушити параліч російського військового керівництва та посіяти паніку серед російських рядових… Нематеріальні фактори, такі як тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух, ймовірно, будуть вирішальними у перші 24 години атаки”.

В ідеальному сценарії, каже він, “українські бронетанкові колони пробивають розшаровану російську оборону в слабкому місці, швидко просуваються в російський тил і загрожують вузлам командування та управління, таким як військові штаби та центри постачання”.

Але небезпека для українських сил, за словами Метью Шмідта, доцента національної безпеки в Університеті Нью-Хейвена, полягає в тому, що контрнаступ перетворюється на “бій на рівні дивізії, який переходить у серію боїв взводів”, у результаті чого українці загрузнуть.

За його словами, вирішальним буде оволодіння загальновійськовою зброєю – використання різноманітних засобів у координації. “Атакуйте склади постачання в тилу, швидко розмінуйте, координуйте вогонь і рух від рівня бригади до рівня взводу”.

Українці справді мають перевагу вибирати, куди і коли йти, з якою концентрацією сил. Рогов, призначений Росією у Запоріжжі, каже, що очікує, що українці здійснять кілька диверсійних атак, щоб спробувати заплутати російську оборону, особливо з використанням невеликих розвідувальних груп через річку Дніпро в Запоріжжі та Херсоні.

Після початку штурму можуть вступити в дію інші чинники: від погоди до можливостей і бажання росіян контратакувати, а також повітряний компонент.

Одним з атрибутів успішної оборони є здатність контратакувати, виводити супротивника, що наступає, з рівноваги та змушувати його посилати війська туди, куди він не хотів би. Здатність росіян зробити це ефективно викликає сумніви. Західні аналітики вважають, що елітні сили, такі як російські десантники зазнали великих втрат на початку кампанії, від яких вони ще не оговталися.

“Попри тактичні адаптації, які ми бачили від росіян, ми ще не побачимо, як вони досягли оперативного прориву та експлуатації під час наступу 2023 року”, — сказав Мік Раян, колишній австралійський генерал, який пише інформаційний бюлетень щодо військової стратегії Futura Doctrina, а нещодавно був в Україні.

Але росіяни зберігають явну перевагу в повітрі, і це може мати вирішальне значення для уповільнення прогресу України. Раян зазначає, що аби уникнути української протиповітряної оборони, російські військово-повітряні сили дедалі частіше використовують зброю “відбійника”, таку як 1,5-тонні плануючі бомби, які нещодавно використовувалися навколо Бахмута.

“Вони не лише підвищують живучість літака-носія, але їх також дуже важко перехопити”, — каже Раян.

Попри більшу винахідливість і мотивацію українців, і попри приголомшливі втрати росіян з початку вторгнення, Росія зберігає набагато кращі ресурси в цьому конфлікті.

Ґаді твітує: “У довгостроковій перспективі збройним силам України буде важко уникнути горнила виснаження цієї наземної війни, зосередженої на артилерії”.

І навіть якщо їм вдасться прорвати російські кордони та досягти Мелітополя та Бердянська, західні офіційні особи мало сподіваються, що російський президент Володимир Путін змінить свої цілі в Україні.

Шмідт зазначає, що військова сила працює лише тоді, коли вона викликає політичний ефект.

“Це означає, що Путіну потрібна така велика втрата, що він не може її відвернути… і це означало б взяти Крим”.