Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році Євросоюз уже може оголосити Україну кандидатом у члени ЄС.

Про це повідомив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Основна мета ініціативи експрем’єра Андрюса Кубілюса “Україна-2027″ – допомогти об’єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ і водночас забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти швидшому зростанню її економіки. Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться у 2027 році, Європейський Союз уже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС”, – сказав він.

Сарапінас наголосив, що це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

“Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи та надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС — усіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України”, – додав він.

Посол зазначив, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка сприятиме зміцненню процесу реформ.

“Перед Україною стоїть складне завдання: одночасно розв’язувати проблеми з окупацією Криму та частини Східної України й виконувати структурні реформи. Крім того, як і іншим країнам, вам необхідно боротися з пандемією COVID-19. Попри ці виклики, Україна зробила величезний крок у виконанні важливих реформ”, – вважає він.

Сарапінас зазначив, що Литва послідовно підтримує незалежність і територіальну цілісність України.

“Я люблю казати, що підтримка України Литвою – це аксіома”, – наголосив дипломат.