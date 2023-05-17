17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Джерело: Укрінформ.

Волкер висловив припущення, що приєднання України до НАТО може відбутися до завершення війни. Пояснивши, що п’ята стаття може бути застосована тільки для тих територій, які на момент приєднання будуть підконтрольні Києву.

Щодо того, чи може приєднатися Україна до НАТО до завершення війни, варто поглянути на Німеччину. Країна приєдналася до НАТО, будучи поділеною, коли східна частина Німеччини була під окупацією СРСР”, – нагадав експредставник Держдепу США.

За словами Волкера, наразі невідомо “як і коли закінчиться війна”. Зауважив, що це може бути щось подібне, як в Кореї. Країна поділена на дві частини – Північну та Південну і все ще знаходиться у стані війни.

15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.

На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.

Також зауважимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.