Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС днями. Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач зазначив, що для цього потрібне відповідне політичне рішення.

Про це повідомив політик в інтерв’ю RMF FM.

Поки немає інформації стосовно того, що Німеччина та Франція погодяться на такий крок на цьому етапі. Проте польський заступник глав МЗС наголосив, що Польща з іншими переконають їх.

“Україна може стати кандидатом в ЄС вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн”, – зазначив Пшидач.

Переважна більшість в Європейському парламенті минулого дня затвердила резолюцію. Вона несе рекомендаційний характер державам-членам ЄС, аби надати Україні відповідний статус кандидата. Процедуру здобуття членства розпочали 1 березня після того, як президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ.