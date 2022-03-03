Про це повідомив політик в інтерв’ю RMF FM.
Поки немає інформації стосовно того, що Німеччина та Франція погодяться на такий крок на цьому етапі. Проте польський заступник глав МЗС наголосив, що Польща з іншими переконають їх.
“Україна може стати кандидатом в ЄС вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн”, – зазначив Пшидач.
Переважна більшість в Європейському парламенті минулого дня затвердила резолюцію. Вона несе рекомендаційний характер державам-членам ЄС, аби надати Україні відповідний статус кандидата. Процедуру здобуття членства розпочали 1 березня після того, як президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ.
- Нагадаємо, 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.
- Європейський парламент затвердив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Переважна більшість проголосувала за.
- Також Президент Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту, наголосивши, що українці захищають свою землю ціною власного життя. Промова відбулася у відеоформаті, оскільки голова держави не покидає Україну.
- Європейський Союз проведе дебати щодо питання про вступ України до блоку.
- Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.
- Також Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.