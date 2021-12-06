Про це заявив член Комітету із закордонних справ США, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі в інтерв’ю CNN.

“Якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви.Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія – ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України”, – сказав сенатор.

Мерфі додав, що зараз на розгляді у Сенаті є поправка, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги для України.

“Республіканці зараз блокують розгляд цієї поправки. До того ж республіканці блокують затвердження наших послів, особливо в ЄС, де проводитиметься велика частина цієї роботи. Отже, ми повинні дати зрозуміти нашим колегам-республіканцям, що це загроза, яку ми у цьому собі уявляємо”, – сказав він.

Сенатор також вважає, що віртуальні перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна принусуть свої результати.

“Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати”, -вважає Мерфі.