Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що цього літа Збройні сили України відтіснять окупаційні російські війська на позиції, які вони займали 23 лютого.

Про це Ходжес повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За словами генерала, незабаром українська армія може перейти у контрнаступ. Він прогнозує, що наступ буде успішним, і вже до кінця цього літа окупантів відкинуть на позиції, які вони займали до початку вторгнення.

Ходжес зазначає, що першою нагодою, коли окупаційні війська відступали від Києва, Україна не скористалася, однак наразі росіяни не встигли підготуватися до наступу, бо почали його надто швидко. Саме тому вони не мають значних успіхів на східному фронті.

Американський генерал наголосив, що в Росії немає сотень тисяч нових солдатів та одиниць техніки, натомість Україну підтримують міжнародні партнери. Тож цілком можливо, що вже незабаром ситуація зміниться на користь Києва.

“Йдеться про тижні. Оскільки США та союзники зробили дуже багато для збільшення потенціалу України”, – додав Ходжес.