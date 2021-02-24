Україна може взяти участь у клінічних випробуваннях нової вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки індійської компанії "Bharat Biotech". Вона випускатиметься у формі спрею чи крапель.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи свою нещодавню поїздку до Індії.

“У ході переговорів з компанією “Bharat Biotech” дійшли згоди про обопільну готовність виробника і України до участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили, у формі назального спрею чи крапель. Це новий продукт. Вони зараз починають першу стадію клінічних випробувань, будуть достатньо швидко рухатися”, – зазначив Степанов.

“Про другу і третю стадію – ми можемо частину клінічних випробувань провести в Україні. Завершити всі випробування вони планують до вересня-жовтня цього року, щоб вийти вже з продуктом на ринок”, – наголосив міністр.

За словами Степанова, проведення частини випробувань вакцини (зокрема третьої стадії) в Україні є важливим, оскільки це “дає пріоритетний доступ” до неї “в разі доведення її ефективності”.

“І форма крапель набагато зручніша, це була б гарна дуже річ”, – додав Степанов.

(На відео – з 6:40)

Очільник МОЗ не уточнив, як називається ця вакцина від “Bharat Biotech”.

На сайті “Bharat Biotech” вказано, що компанія розробляє нову інтраназальну вакцину проти COVID-19. Вона має робочу назву BBV154.

Ця вакцина розробляється за технологією аденовірусного вектора (тією ж, що і, наприклад, вакцина Oxford/AstraZeneca або Johnson&Johnson).

Розробник стверджує, що така вакцина стимулює широку імунну відповідь, яка запобігає як зараженню, так і передачі вірусу.

За словами виробника, випробування на гризунах і мавпах однократної дози препарату забезпечило захист від COVID-19.

“Інтраназальна імунізація може викликати імунну відповідь у носі, який є точкою потрапляння вірусу, тим самим захистивши від хвороби, інфікування і від передачі інфекції”, – йдеться на сайті компанії.

При цьому в “Bharat Biotech” уточнили, що уся ця інформація є попередньою та ще не пройшла експертну оцінку.

1 березня повинна розпочатися перша фаза клінічних випробувань цієї вакцини на 175 дорослих добровольцях (18-60 років) в Індії. Перевірятимуть схеми введення однієї та двох доз вакцини.