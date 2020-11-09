Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист посла України у Бразилії до МОЗ та МЗС України.

Зрозуміло, що у першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби свого населення, яке складає більше 210 млн осіб. Варто зазначити, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва.

Наразі в Бразилії тестують 4 вакцини проти коронавірусу:

ChAdOx1 nCoV-19, розроблена Університетом Оксфорд та британською компанією AstraZeneca. З бразильської сторони партнером є державний Інститут імунобіологічних технологій Bio-manguinhos. Тести в Бразилії розпочалися наприкінці червня 2020 р. За угодою передбачалися поставки сумішей для виробництва 100,4 млн доз вакцини та отримання Бразилією технологій її виробництва. Вакцина має бути готова для дистрибуції у першому кварталі 2021 р. Ціна за дозу приблизно 3-4 доллари.

Coronavac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Тестувати в Бразилії почали наприкінці липня 2020 р. До кінця року Бразилія має отримати 46 млн доз вакцини, до березня 2021 р. – ще 15 млн доз. Населення може скористатися вакциною з січня 2021 р. У штаті Сан-Пауло планувалося будівництво заводу з виробництва цієї вакцини, який має бути закінчений у 2022 р.

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BNT162b2, розроблена американською компанією Pfizer та німецькою BioTech. Тести в Бразилії розпочалися на початку серпня 2020 р. Результати щодо ефективності вакцини очікувалися в жовтні 2020 р.

Ad26.COV2.S, розроблена американською компанією Jassen-Cilag, яка належить до групи Johnson & Johnson. 18 серпня 2020 Національна агенція санітарного нагляду (АНВІЗА) надала дозвіл на проведення ІІІ етапу тестування цієї вакцини в Бразилії.

Посольство України у Бразилії надіслало запити щодо вакцин у бразильські державні інститути Biomagniunhos та Butantan, які є партнерами їх виробників, однак відповіді ще не отримало.